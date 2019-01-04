Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрываются на пять дней

4 Янв. 2019 2019-01-04T12:18:24+03:00

Три станции Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты с 4 по 8 января включительно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты с 4 по 8 января

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Три станции Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты с 4 по 8 января включительно. Это связано с работами по вводу в эксплуатацию Некрасовской линии столичной подземки.

Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, поезда по самой загруженной ветке столичного метро будут ходить между станциями "Планерная" и "Выхино", тогда как станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты. Для проезда до закрытых станций граждане смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ. В связи с последним обстоятельством на дорогах в районе маршрута автобусов будут введены временные вы

Работа Таганско-Краснопресненской линии в штатном режиме возобновится 9 января.

Ранее сайт kp.ru сообщал о ремонтных работах, которые в настоящий момент проводятся на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро. Участок ветки от "Курской" до "Партизанской" откроется 6 января, а станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" откроются утром 9 января.