Три станции Таганско-Краснопресненской линии московского метро закрываются на пять дней
Три станции Таганско-Краснопресненской линии будут закрыты с 4 по 8 января включительно. Это связано с работами по вводу в эксплуатацию Некрасовской линии столичной подземки.
Как сообщает пресс-служба Московского метрополитена, поезда по самой загруженной ветке столичного метро будут ходить между станциями "Планерная" и "Выхино", тогда как станции "Лермонтовский проспект", "Жулебино" и "Котельники" будут закрыты. Для проезда до закрытых станций граждане смогут воспользоваться бесплатными автобусами КМ. В связи с последним обстоятельством на дорогах в районе маршрута автобусов будут введены временные вы
Работа Таганско-Краснопресненской линии в штатном режиме возобновится 9 января.
Ранее сайт kp.ru сообщал о ремонтных работах, которые в настоящий момент проводятся на участке Арбатско-Покровской линии столичного метро. Участок ветки от "Курской" до "Партизанской" откроется 6 января, а станции "Измайловская", "Первомайская" и "Щелковская" откроются утром 9 января.