2019-01-04T13:19:02+03:00
Общество

Правительство приняло решение о переезде ряда ведомств в "Москва-Сити"

В число министерств, которые сменят прописку в этом году, войдут Минкомсвязь, Минпромторг и Минэкономразвития
Александр ДЖУМАЕВ
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В число переезжающих ведомств вошли три министерства: Минкомсвязь, Минпромторг и Минэкономразвития.В число переезжающих ведомств вошли три министерства: Минкомсвязь, Минпромторг и Минэкономразвития.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В пятницу, 4 января, кабмин принял постановление о переезде ряда ведомств и государственных структур в комплекс высотных зданий "Москва-Сити". В число переезжающих ведомств вошли три министерства: Минкомсвязь, Минпромторг и Минэкономразвития.

В список ведомств, которые сменят прописку, опубликованный на сайте правительства, вошли такие организации, как Росаккредитация, Ростуризм, Росстандарт, Росимущество и федеральное автономное учреждение "Национальный институт аккредитации".

В постановлении кабмина отмечается, что решение о переводе данных организаций в "Москва-Сити" было принято в рамках комплекса мер по совершенствованию организации деятельности федеральных органов исполнительной власти и улучшения взаимодействия между ведомствами. Также стоит отметить, что переезд ведомств позволит оптимизировать затраты на их деятельность.

Перевод указанных выше структур в "Москва-Сити" планируется осуществить в течение 2019 года.

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