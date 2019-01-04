2019-01-04T13:14:58+03:00
Общество

Владимир Путин поздравил Зураба Церетели с юбилеем

Известному скульптору 4 января исполнилось 85 лет
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент России Владимир Путин поздравил известного скульптора Зураба Церетели с 85-летиемПрезидент России Владимир Путин поздравил известного скульптора Зураба Церетели с 85-летиемФото: Евгения КОРОБКОВА
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Президент России Владимир Путин поздравил известного скульптора Зураба Церетели с 85-летием. Текст поздравительной телеграммы был опубликован на официальном сайте Кремля.

В поздравлении глава государства отметил высокое признание, которым пользуются работы Церетели как среди специалистов, так и среди простых любителей искусства. "Вас знают и ценят как талантливого художника-монументалиста, скульптора, видного представителя отечественной культуры", - говорится в телеграмме.

Владимир Путин также отметил участие Церетели в просветительской и общественной деятельности и пожелал ему здоровья, неиссякаемого вдохновения, а также "всего наилучшего".

Сайт kp.ru ранее публиковал большое интервью с Зурабом Церетели. Корреспонденты "Комсомольской правды" Павел Клоков и Евгения Коробкова пообщались с известным скульптором, а также посетили его мастерскую, расположенную в подмосковном Переделкино.

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