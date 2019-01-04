Новая российская сверхтяжелая ракета получила название "Енисей"

4 Янв. 2019 2019-01-04T13:37:08+03:00

Она создается для полетов в дальний космос, в том числе к Луне и Марсу

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Сверхтяжелая ракета-носитель российского производства, первый запуск которой запланирован на 2028 год, получит название "Енисей". Об этом в своем аккаунте в сети Twitter сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По словам главы госкорпорации, в разработке нового летательного аппарата принимают участие РКК "Энергия", РКЦ "Прогресс" и ГКНПЦ имени Хрунничева. Последнее предприятие будет вести работу над третьей ступенью ракеты.

Согласно концепции разработки сверхтяжелой ракеты, в качестве первой ступени летательного аппарата будут использоваться элементы ракеты "Союз-5". Разработчики концепции отмечали, что новая ракета должна будет "иметь перспективу самостоятельной летной практики и серийного выпуска". Окончательный вариант проекта будет представлен руководству страны в ближайшее время.

Новая ракета создается для обеспечения полетов в дальний космос, в том числе к Луне и Марсу. Согласно планам конструкторов, летательный аппарат сможет выводить на околоземную орбиту более 70 тонн груза. По оценкам специалистов, комплекс работ по созданию сверхтяжелой ракеты-носителя и инфраструктуры для ее запуска обойдется государств в 1,5 трлн рублей.