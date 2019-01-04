2019-01-04T14:17:49+03:00
Политика

На Украине опубликовали закон о прекращении Договора о дружбе с Россией

Текст документа появился в официальном печатном издании парламента незалежной
Дарья ИВАШКИНА
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Здание Верховной рады УкраиныЗдание Верховной рады УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, на Украине опубликовали закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ - основополагающего документа российско-украинских отношений, предполагающий стратегическое партнерство двух стран. Текст закона появился в официальном печатном издании парламента незалежной «Ведомости Верховной рады Украины».

«В "Ведомостях Верховной рады Украины" опубликован закон о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией», - говорится в официальном Twitter парламента соседнего государства.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 11 декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал Договор о дружбе с Россией, заключенный 31 мая 1997 года: он подписал закон о прекращении союза между Киевом и Москвой. А незадолго до этого расторжение соглашения поддержала и Верховная рада.

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