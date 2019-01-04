2019-01-04T14:58:58+03:00
Общество

Брат Криса Кельми выступил против непубличных похорон певца

По мнению Евгения Суслина, друзья и коллеги артиста «искренне хотят с ним проститься»
Дарья ИВАШКИНА
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Крис КельмиКрис КельмиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Брат Криса Кельми Евгений Суслин выступил против непубличных похорон певца, скончавшегося 1 января после празднования Нового года. По его мнению, друзья и коллеги артиста «искренне хотят с ним проститься». При этом Суслин назвал своего брата «народным достоянием».

Между тем, как подчеркнул родственник музыканта, этот вопрос нужно обсудить с бывшей женой Кельми и его сыном, однако в настоящее время связаться с ними невозможно.

«Мы со старшим братом Криса категорически против непубличных похорон. Крис - народное достояние, его друзья и коллеги искренне хотят с ним проститься, но пока мы не можем связаться с его женой и сыном», - сказал Суслин агентству городских новостей «Москва».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Крис Кельми скончался 1 января в возрасте 63 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца. А накануне стало известно, что похороны певца пройдут инкогнито и без прощания с друзьями: как отмечалось, такое решение приняли родственники музыканта.

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