Порошенко 5 января отправится за томосом об автокефалии в Турцию

4 Янв. 2019 2019-01-04T17:34:16+03:00

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В пятницу появилась информация о том, что украинская делегация во главе с президентом незалежной Петром Порошенко 5-6 января посетит Турцию.

При этом, как выяснилось, 5 января глава соседнего государства и спикер Верховной рады Андрей Парубий проведут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и встретятся с константинопольским патриархом Варфоломеем. А на следующий день, 6 января, уже должна состояться церемония вручения томоса, после чего запланирована совместная божественная литургия Варфоломея и главы так называемой новой церкви Украины Епифания, сообщается на сайте парламента незалежной.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 декабря прошлого года в Киеве состоялся «объединительный собор», по итогам которого предстоятелем так называемой единой поместной церкви - митрополитом Киевским и всея Украины - был избран раскольник из «Киевского патриархата» митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко).