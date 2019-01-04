Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб»
Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала свою версию «матери всех бомб». По словам разработчиков, у продемонстрированной авиабомбы огромный потенциал уничтожения, уступающий только ядерному оружию.
При этом в сети появилось видео испытаний снаряда, в ходе которых весящий несколько тонн боеприпас был сброшен с бомбардировщика H-6K, что привело к взрыву огромной силы.
Китай продемонстрировал свою версию матери всех бомб .
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле 2017 года США впервые применили свою самую мощную неядерную бомбу GBU-43/B, которая также известна под названием «мать всех бомб». Тогда американский транспортный самолет особого назначения МС-130 сбросил гигантский снаряд в горном районе афганской провинции Нангархар.