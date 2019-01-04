4 Янв. 2019 2019-01-04T17:53:34+03:00

Китай продемонстрировал свою версию «матери всех бомб» Фото: кадр с видео

В ходе испытаний боеприпас был сброшен с бомбардировщика H-6K [видео]

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Китайская государственная военная корпорация NORINCO впервые показала свою версию «матери всех бомб». По словам разработчиков, у продемонстрированной авиабомбы огромный потенциал уничтожения, уступающий только ядерному оружию.

При этом в сети появилось видео испытаний снаряда, в ходе которых весящий несколько тонн боеприпас был сброшен с бомбардировщика H-6K, что привело к взрыву огромной силы.

Китай продемонстрировал свою версию матери всех бомб .

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в апреле 2017 года США впервые применили свою самую мощную неядерную бомбу GBU-43/B, которая также известна под названием «мать всех бомб». Тогда американский транспортный самолет особого назначения МС-130 сбросил гигантский снаряд в горном районе афганской провинции Нангархар.