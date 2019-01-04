2019-01-04T18:16:44+03:00
В мире

Германия запросила помощь у американских спецслужб после утечки данных политиков

По некоторым данным, ФРГ рассчитывает на помощь Агентства национальной безопасности США
Дарья ИВАШКИНА
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Германия запросила помощь у американских спецслужб после утечки данных политиковГермания запросила помощь у американских спецслужб после утечки данных политиковФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, появилась информация о том, что Германия запросила помощь у американского Агентства национальной безопасности (АНБ) после масштабной утечки персональных данных немецких политиков.

По некоторым данным, в Берлине рассчитывают, что сотрудники американской спецслужбы помогут в расследовании хакерской атаки, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на свои источники.

Стоит отметить, что ранее глава Федерального ведомства по безопасности информационных технологий ФРГ Арне Шенбом заявил, что в общей сложности утечка охватывает почти тысячу человек, однако непосредственно взломаны были аккаунты не более 100 персон. При этом база данных была создана хакерами благодаря спискам контактов этих ста человек.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее хакеры выложили в публичный доступ личные данные сотен немецких политиков. Как отмечалось, речь идет о членах почти всех партий, представленных в Бундестаге. В частности, в сеть попали номера мобильные телефоны и адреса политиков, а также внутрипартийные документы.

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