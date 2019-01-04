2019-01-04T19:08:38+03:00
Происшествия

В Ереване задержали подозреваемую в торговле людьми россиянку

Женщина была объявлена в розыск правоохранительными органами Таджикистана
Дарья ИВАШКИНА
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В Армении задержали подозреваемую в торговле людьми россиянкуВ Армении задержали подозреваемую в торговле людьми россиянкуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В пятницу, 4 января, полиция Армении сообщила о задержании в Ереване россиянки, объявленной с 1 сентября прошлого года в розыск правоохранительными органами Таджикистана. Речь идет о 20-летней гражданке РФ Тахмине С., подозреваемой в торговле людьми.

Как заявили в пресс-службе МВД Армении, женщину, которая прибыла в республику рейсом Москва - Ереван, арестовали в минувший четверг, 3 января, в ереванском аэропорту «Звартноц». «Об обнаружении обвиняемой оповещен инициатор розыска», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте армянской полиции.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в прошлом году некоммерческая организация Walk Free выяснила, сколько в мире рабов. Согласно ее данным, в настоящее время в мире насчитывается 40,3 миллиона человек, подвергающихся различным формам рабства.

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