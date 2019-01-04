Очевидцы сообщили о задымлении в строящемся тоннеле метро на востоке Москвы

4 Янв. 2019 2019-01-04T19:38:29+03:00

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В пятницу вечером, 4 января, появилась информация о задымлении на строящемся участке тоннеля московского метрополитена на востоке Москвы. По словам очевидцев, ЧП случилось в районе Кожухово.

Стоит отметить, что в настоящее время информация о возможном возгорании проверяется. На место предполагаемого ЧП уже выехали сотрудники столичных экстренных служб.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в сентябре прошлого года пассажиры столичной подземки также жаловались на задымление в метро на востоке Москвы. Они утверждали, что на перегоне между станциями «Новогиреево» и «Перово» якобы явно ощущался запах дыма, при этом они уверяли, что всему предшествовал некий хлопок. Однако сообщение о задымлении на «желтой» ветке так и не подтвердилось: на станции машинист осмотрел подвижной состав, но никаких неисправностей не выявил.