4 Янв. 2019 2019-01-04T21:05:23+03:00

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Дожили мы до удивительных времен! Когда-то люди годами копили на автомобиль и берегли его как зеницу ока. А нынче одна голландская компания «Car Smash» делает бизнес на том, что предлагает страдающим от приступов гнева или подавленной злости от души погромить автомобили.

Их клиенты отправляются на специальный склад металлолома, где им предоставляется все необходимое: молотки, кувалды, перчатки и защитный костюм. «Сеанс разгрузки от гнева» длится 90 минут, и его стоимость варьируется в зависимости от количества участников. В Голландии эту идею уже встретили критикой те специалисты, которые считают, что гнев не надо выпускать и что это легитимизация гневных выпадов, а она может быть опасна, мол, люди тогда вовсе перестанут сдерживаться.

В Голландии придумали новый способ снимать стресс.

А я помню одного популярного психолога, который советовал своим клиенткам, которых воспитали слишком добрыми и дипломатичными «хорошими девочками», из-за чего они становились жертвами всяких манипуляторов, в качестве разрядки и снятия личных табу бить тарелки дома. Уж не знаю, насколько им это действительно помогало. Но то, что инстинкт разрушения в человеке так же силен, как и инстинкт созидания — это правда. Но стоит ли его поощрять и стимулировать — действительно большой вопрос.