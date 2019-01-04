4 Янв. 2019 2019-01-04T21:44:06+03:00

В Швеции изолировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужчина в эту пятницу поступил в больницу города Энчепинг

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В пятницу, 4 января, появилась информация о том, что в Швеции госпитализировали пациента с подозрением на лихорадку Эбола.

Как стало известно, мужчина поступил в больницу шведского города Энчепинг. А после того как ему был поставлен диагноз «геморрагическая лихорадка Эбола», он был переведен в инфекционное отделение Академической клиники, расположенной в соседнем населенном пункте - городе Упсала.

Как заявили в администрации региона Упсала, в настоящее время больной полностью изолирован. При этом там уточнили, что пока речь идет только о подозрении на лихорадку Эбола и «вполне возможны другие заболевания», пишет издание Local Sweden.

Между тем отделение неотложной помощи в больнице Энчепинга, где ранее находился пациент, было решено временно закрыть, а за персоналом, который контактировал с больным, - установить наблюдение.

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