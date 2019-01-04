2019-01-04T22:04:02+03:00
В мире

Госдеп США не назвал точных сроков вывода американских войск из Сирии

В американском внешнеполитическом ведомстве пообещали, что Вашингтон будет действовать «обдуманно и в тесной координации» со своими союзниками
Дарья ИВАШКИНА
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Госдеп США не назвал точных сроков вывода американских войск из СирииГосдеп США не назвал точных сроков вывода американских войск из СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В госдепартаменте США заявили, что американская администрация пока не установила точные сроки вывода американских войск из Сирии.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства заверил, что военнослужащие Соединенных Штатов рано или поздно покинут территорию арабской республики, но Вашингтон будет осуществлять их вывод «обдуманно и в тесной координации» со своими союзниками и партнерами

«Если говорить о Сирии, то не существует установленных сроков для вывода наших войск. <…> Это (вывод) будет осуществлено таким образом, чтобы мы и наши союзники продолжили подавлять ИГ (запрещенная в России террористическая группировка "Исламское государство"), мы не позволим им занять новые позиции», - приводит слова представителя Госдепа ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о полной победе над ИГ в Сирии и приказал вывести американские войска из арабской республики. А в начале января появились слухи, что глава Соединенных Штатов согласился продлить срок вывода американских солдат из САР до четырех месяцев.

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