Матч Россия - США: первый период поединка выиграли американцы 1:0

5 Янв. 2019 2019-01-05T00:44:37+03:00

Изменить размер текста: A A

В канадском Ванкувере завершился первый период полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Сборная России играет против команды США и пока что на табло счет в пользу наших соперников. Команда Валерия Брагина пока что проигрывает со счетом 0-1.

Первую шайбу в этой игре забросили россияне. Отличился Саморуков после дальнего броска. Однако же, судьи решили пересмотреть повтор. И сказали, что надо отменять гол. Все потому, что в момент гола шайба влетела в ворота американцев от конька нашего хоккеиста Шашкова. И итог - все же 0-0.

Ну а на 15-й минуте поединка счет был открыт. Оливер Вальстрем после быстрой атаки отправил шайбу в ворота сборной России.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу сборной России.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - США.

Во втором полуфинале после этого поединка сыграют команды Финляндии и Швейцарии.