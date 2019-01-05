Боевики напали на опорные пункты полиции в Мьянме: погибли 13 человек

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:00:09+03:00

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Не менее 13 сотрудников правоохранительных органов Мьянмы погибли в результате нападения боевиков исламистского движения "Араканская армия" на опорные пункты полиции в штате Ракхайн. Такие данные предоставило министерство информации страны.

Известно, что инцидент произошел в пятницу, 4 декабря. Боевики одновременно атаковали посты полиции в четырех различных населенных пунктах. Всего со стороны исламистов в нападении приняли участие порядка 150 человек. В результате их действий погибли более 10 полицейских, еще девять правоохранителей пострадали.

В настоящий момент власти занимаются поиском местных жителей, которые вынуждены были экстренно покинуть свои дома из-за начавшейся стрельбы, передает агентство Синьхуа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в настоящий момент ситуация с мусульманами-рохинджа в Мьянме довольно напряженная и неоднозначная. Многие считают, что власти страны борются с исламом, однако в самом Нейпьидо говорят о противостоянии международному терроризму.