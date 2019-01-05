Матч Россия - США: после второго периода американцы выигрывают 2-1

5 Янв. 2019 2019-01-05T01:37:53+03:00

Россия играет против США в полуфинале МЧМ-2019. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Наши пропустили еще одну шайбу во второй 20-минутке поединка, но забросили тоже

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В канадском Ванкувере завершился второй период полуфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею. Команды США и России спорят за первую путевку в финал турнира. И после 40 минут поедикна счет 2-1 в пользу американской команды.

На 15-й минуте поединка счет был открыт после броска Оливера Вальстрема. На 24-й Саша Хмелевски, американец с украинскими корнями, удвоил преимущество в счете.

Однако же на 33-й минуте Григорий Денисенко отыграл одну шайбу, нанеся бросок в угол ворот американцев.

Команды ушли на перерыв при счете 2:1 в пользу сборной США.

Сайт KP.RU проводит прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - США.

Во втором полуфинале после этого поединка сыграют команды Финляндии и Швейцарии.