Власти Чили квалифицировали взрыв на остановке в Сантьяго как теракт

5 Янв. 2019 2019-01-05T02:17:05+03:00

Ответственность за инцидент, в котором пострадали пять человек, уже взяла на себя местная радикальная группировка

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Мощный взрыв прогремел в эту пятницу, 4 декабря, на автобусной остановке в чилийской столице Сантьяго. По предварительным данным, бомба была заложена в мусорном баке. В результате инцидента ранения получили пять человек, в том числе двое граждан Венесуэлы.

Ответственность за случившееся уже взяла на себя местная террористическая группировка, выступающая против технологического прогресса. Президент Чили Себастьян Пиньера также заявил, что рассматривает происшествие в качестве теракта, передает сайт радиостанции Bio Bio.

"Мы не только категорически осуждаем атаку с использованием взрывных устройств, которая произошла в Сантьяго. Мы подали жалобу в рамках антитеррористического закона против тех, кто ответственен за теракт. И мы будем расследовать до последнего. Насилие никогда не станет средством диалога", - написал глава государства в своем микроблоге в Twitter.

Между тем, в посольстве РФ в Чили уже заверили в том, что ни один россиянин не пострадал при взрыве в Сантьяго.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в пятницу атака была осуществлена также на территории Мьянмы. Последователи исламистского движения "Араканская армия" напали на опорные пункты полиции и убили не менее 13 правоохранителей.