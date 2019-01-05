2019-01-05T02:26:57+03:00
Спорт

Итог матча Россия - США: американцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал МЧМ-2019 по хоккею

Наши попытались дожать американцев в третьем периоде матча, но ничего не вышло
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Сборная России играла против команды США.Сборная России играла против команды США.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В канадском Ванкувере в субботу, 5 января, был сыгран первый полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею 2019. Команда России, которая не проиграла ни одной встречи на турнире, играла против сборной США.

На 14-й минуте матча счет открыл Вальстрем, выведя сборную США вперед. Хмелевски на 24-й минуте удвоил преимущество американцев. Россиянам удалось отыграть одну шайбу на 33-й минуте матча. Отличился Денисенко.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию поединка Россия - США.

Во втором полуфинале после этого поединка сыграют команды Финляндии и Швейцарии.

Сборная России уступила команде США со счетом 1:2 и теперь сыграет в ночь с 6 на 7 января в матче за 3-е место. США же поспорят за золотые медали турнира.

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