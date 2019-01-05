5 Янв. 2019 2019-01-05T02:29:36+03:00

Президент США напомнил, что не сделал "ничего плохого" и все эти два года успешно руководил страной

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Американский лидер Дональд Трамп посчитал нелепыми попытки демократов добиться его импичмента. Президент напомнил, что все эти два года успешно руководил страной и сейчас является самым популярным политиком среди республиканцев за всю историю партии.

"Каким образом возможно выдвинуть импичмент президенту, который выиграл, вероятно, величайшие выборы за все время их проведения и не сделал ничего плохого", - написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

Трамп также предположил, что демократы хотят освободить его от должности президента лишь из-за своей неуверенности. По мнению главы государства, его конкуренты прекрасно осознают, что не смогут победить на выборах в 2020 году.

Сайт kp.ru писал о том, что окончательное решение относительно вынесения вотума недоверия американскому лидеру будет принято лишь после завершения расследования о так называемом российском вмешательстве в президентские выборы.