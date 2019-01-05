2019-01-05T02:42:57+03:00
Политика

Трамп опроверг сообщения СМИ о кандидате на пост главы Пентагона

Ранее газета The New York Times написала о том, что министром обороны США может стать экс-сенатор Конгресса Джеймс Уэбб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп опроверг сообщения СМИ о кандидатуре нового главы ПентагонаТрамп опроверг сообщения СМИ о кандидатуре нового главы ПентагонаФото: REUTERS
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что новым министром обороны страны может стать бывший сенатор Конгресса Джеймс Уэбб. Ранее соответствующая информация появилась на сайте газеты The New York Times.

По словам же американского лидера, данная новость является лживой.

"Я уверен, что он хороший человек, но я не знаю Джима и никогда не встречался с ним. Исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан делает отличную работу!" - написал Трамп у себя на странице в Twitter.

Напомним, что предыдущий глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку в конце декабря. Как объяснил сам политик, он принял такое решение из-за расхождений во взглядах с главой государства.

Сайт kp.ru писал о том, что уже через несколько дней временно исполняющим обязанности министра обороны был назначен первый заместитель главы военного ведомства Патрик Шанахан.

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