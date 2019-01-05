США направили в Габон более 80 военнослужащих

5 Янв. 2019 2019-01-05T03:26:49+03:00

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В связи с обострением ситуации в Демократической Республике Конго Соединенные Штаты направили в Габон несколько десятков своих военнослужащих. Об этом американский лидер Дональд Трамп сообщил в письме спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Размещение примерно 80 военнослужащих является ответом на вероятность того, что в ДРК могут произойти демонстрации с применением насилия в ответ на прошедшие 30 декабря 2018 года выборы", - говорится в послании.

При этом в документе отмечается, что часть военного контингента уже прибыла в Габонскую Республику 2 января 2019 года. При себе все солдаты имеют необходимое боевое снаряжение. Также предполагается поддержка военной авиации.

Согласно данным ТАСС, при необходимости США могут развернуть дополнительные силы не только в Габоне, но и в самой ДРК или Республике Конго. Военнослужащие будут оставаться в регионе до тех пор, пока ситуация окончательно не стабилизуется.

Сайт kp.ru писал о том, что пока в одни страны американские солдаты приходят даже без приглашения, другие, в частности Польша, готовы платить за это большие деньги.