Опубликован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира
Немецкий центр оценки данных авиакатастроф пассажирской авиации JACDEC представил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. По итогам 2018 года лучшим оказался финский национальный перевозчик Finnair с показателем надежности 93,91%.
Вторую же строчку занял сингапурский лоукостер Scoot Tigerair, третью — норвежская компания Norwegian Air Shuttle. Дальше идет победитель 2017 года - Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, а замыкает топ-5 испанская Air Europa.
Также в десятке лучших оказались нидерландский лоукостер Transavia, представитель ОАЭ Etihad Airways, британская Virgin Atlantic Airways, нидерландская KLM и Jetstar Airways из Австралии. В конце стоместного рейтинга оказались российские, эфиопские и индонезийские авиакомпании. Конкретные названия не приводятся.
"В целом полеты становятся все более безопасными", - передает журнал Der Spiegel со ссылкой на экспертов.
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