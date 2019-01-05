2019-01-05T03:39:36+03:00
В мире

Опубликован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

Первое место по итогам 2018 года занял финский перевозчик Finnair
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стала известна самая безопасная авиакомпания в миреСтала известна самая безопасная авиакомпания в миреФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Немецкий центр оценки данных авиакатастроф пассажирской авиации JACDEC представил ежегодный рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира. По итогам 2018 года лучшим оказался финский национальный перевозчик Finnair с показателем надежности 93,91%.

Вторую же строчку занял сингапурский лоукостер Scoot Tigerair, третью — норвежская компания Norwegian Air Shuttle. Дальше идет победитель 2017 года - Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов, а замыкает топ-5 испанская Air Europa.

Также в десятке лучших оказались нидерландский лоукостер Transavia, представитель ОАЭ Etihad Airways, британская Virgin Atlantic Airways, нидерландская KLM и Jetstar Airways из Австралии. В конце стоместного рейтинга оказались российские, эфиопские и индонезийские авиакомпании. Конкретные названия не приводятся.

"В целом полеты становятся все более безопасными", - передает журнал Der Spiegel со ссылкой на экспертов.

Ранее сайт kp.ru о том, какая авиакомпания является самой лучшей во всей Европе по версии TripAdvisor.

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