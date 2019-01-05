Google с помощью офшоров скрыла от налогов почти $23 млрд

5 Янв. 2019 2019-01-05T03:51:06+03:00

Речь идет о доходах, полученных с продажи лицензий на использование бренда

Изменить размер текста: A A

Американская корпорация Google вывела около 22,7 миллиарда долларов своих доходов через офшоры с целью укрывательства от налогообложения. Согласно данным Торговой палаты Нидерландов, операция была проведена еще в 2017 году.

Сначала Google вывела деньги на Бермудские острова через зарегистрированную в Голландии дочернюю компанию Google Netherlands Holdings BV, а потом перевела их на счета другой "дочки" под названием Google Ireland Holdings.

Агентство Reuters отмечает, что все эти доходы были получены от продажи лицензий на использование бренда.

Сайт kp.ru писал о том, что в прошлом году американская корпорация были признана виновной также в нарушении антимонопольного законодательства Европейского союза. В результате руководство Google обязали выплатить штраф в размере 4,34 млрд евро.