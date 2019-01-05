МИД предупредил россиян о "красном" уровне метеоопасности в Германии

5 Янв. 2019 2019-01-05T04:20:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ предупредил находящихся в Германии россиян о высоком уровне погодной опасности в отдельных районах страны. Речь идет о сильном и порывистом ветре, а также обильных снегопадах.

"Красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах страны", - сообщается на странице департамента в Twitter.

Стоит отметить, что в Москве нынешняя зима также выдалась довольно суровой - с морозами и огромными сугробами. Ближайшие дни в столице будут очень холодными - температура воздуха опустится на 4 градуса ниже климатической нормы.

Сайт kp.ru писал о том, что в ночные часы 12 и 13 января столбики термометров и вовсе окажутся в районе -21…-26 градусов. Днём будет несколько потеплее: -16…-21. При этом осадков не ожидается.