МИД предупредил россиян о "красном" уровне метеоопасности в Германии
Ситуационно-кризисный центр министерства иностранных дел РФ предупредил находящихся в Германии россиян о высоком уровне погодной опасности в отдельных районах страны. Речь идет о сильном и порывистом ветре, а также обильных снегопадах.
"Красный" и "оранжевый" уровни метеоопасности действуют 4 января в южных и центральных районах страны", - сообщается на странице департамента в Twitter.
Стоит отметить, что в Москве нынешняя зима также выдалась довольно суровой - с морозами и огромными сугробами. Ближайшие дни в столице будут очень холодными - температура воздуха опустится на 4 градуса ниже климатической нормы.
Сайт kp.ru писал о том, что в ночные часы 12 и 13 января столбики термометров и вовсе окажутся в районе -21…-26 градусов. Днём будет несколько потеплее: -16…-21. При этом осадков не ожидается.