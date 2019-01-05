Суд США продлил срок работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера

5 Янв. 2019 2019-01-05T04:34:09+03:00

Данная коллегия присяжных была сформирована в рамках расследования приписываемого России вмешательства в президентские выборы

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Федеральный суд округа Колумбия продлил срок деятельности комиссии спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием дела о так называемом "российском вмешательстве" в американские выборы президента. Об этом сообщила cпециальный помощник главного окружного судьи Берилл Хауэлл Лиза Клем.

Напомним, что комиссия была сформирована еще в июне 2017 года и, согласно уголовно-процессуальным нормам, должна была функционировать не более 18 месяцев. Исключение допускается лишь в том случае, если продление срока полномочий "отвечает общественным интересам".

При этом как отмечает The Hill, оно не должно превышать шести месяцев. Предполагается, что именно на этот срок суд и продлил работу коллегии присяжных.

Стоит отметить, что сейчас демократы с нетерпением ждут завершения расследования по "российскому делу", поскольку тогда можно будет поднять вопрос об объявлении вотума недоверия американскому лидеру Дональду Трампу.

Сайт kp.ru писал о том, что сам президент США считает такие намерения своих противников нелепыми.