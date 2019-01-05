Страны "Группы Лимы" призвали Мадуро уйти с поста президента Венесуэлы

5 Янв. 2019 2019-01-05T04:48:34+03:00

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Страны "Группы Лимы" потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро оставить свои полномочия и передать руководство страной парламенту. Соответствующее заявление было сделано по итогам встречи министров иностранных дел государств-членов объединения.

"[Главы внешнеполитических ведомств] не признают легитимность нового президентского периода режима Николаса Мадуро, который начнётся 10 января, в связи с тем, что избирательный процесс не соответствовал гарантиям и международным стандартам, необходимым для свободного, справедливого и прозрачного процесса», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Перу.

Там же отмечается, что страны "Группы Лимы" призывают Мадуро провести новые выборы в стране. В ином случае государства должны будут переоценить свои отношения с Венесуэлой. Так, например, уже было решено не пускать высокопоставленных чиновников Боливарианской Республики на свои территории и вводить в их отношении санкции.

Напомним, что Мадуро вновь занял пост президента Венесуэлы полгода назад. Сайт kp.ru писал о том, что сразу после победы политик сообщил о планах США устроить в стране военный государственный переворот.