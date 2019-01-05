Голубой тунец весом 278 кг ушел с аукциона в Японии за $3,1 млн

5 Янв. 2019 2019-01-05T05:06:21+03:00

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Голубой тунец весом 278 кг ушел с торгов в Токио за 336 млн иен или 3,1 млн долларов. Такой результат был зафиксирован на первом в этом году японском аукционе, который состоялся в субботу, 5 января.

Торги проходили на открывшемся осенью 2018 года новом рыбном рынке Тоёсу. Ставший главным лотом огромный тунец, находящийся на грани вымирания, был выловлен в водах Тихого океана в районе порта Ома префектуры Аомори. Счастливым обладателем редкой рыбы в очередной раз стал владелец компании Kiyomura Corporation Киёси Кимура, который управляет целой сетью суши-ресторанов.

"Я не думал, что это обойдется мне настолько дорого, но купленный тунец великолепен. Я приобрел рыбу потрясающей свежести и хочу поделиться ею с гостями ресторанов", - цитирует Кимуру телеканал NHK.

Стоит отметить, что вырученная в этот раз сумма значительно обновила рекорд, установленный в далеком 1999-м. В прошлом же году самым дорогим голубым тунцом стала рыба весом в 405 км, которую продали за 323 тысячи долларов, передает сайт kp.ru.