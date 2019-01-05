2019-01-05T05:20:25+03:00
Политика

Россиянин Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР

Мужчину обвиняют в попытке экспорта американской военной техники на родину
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россиянин задержан на острове Сайпан по запросу СШАРоссиянин задержан на острове Сайпан по запросу СШАФото: Мила СТРИЖ
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В субботу, 5 января, на территории острова Сайпан по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко. Соответствующее решение принял окружной суд Северных Марианских Островов.

Еще в июне 2017 года США обвинили нашего соотечественника в попытке незаконного экспорта в Россию американской военной техники. Речь идет о приборах ночного видения, тепловизионных аппаратах и капсюлях для воспламенения заряда. Также мужчине вменяется отмывание средств.

По версии следствия, Макаренко являлся сообщником выходца из Украины Владимира Невидомого, который в июне 2018 года уже был приговорен к более чем двум годам тюрьмы по такому же обвинению. Мужчина признался, что в период с апреля по ноябрь 2013 года закупал военную технику и отправлял ее в Россию, маскируя под товары домашнего обихода.

Согласно данным газеты Guam Post , суд Северных Марианских Островов уже удовлетворил ходатайство помощника прокурора США Гарта Баке о депортации Макаренко во Флориду.

Сайт kp.ru писал о том, что еще один гражданин РФ был задержан по запросу Соединенных Штатов в конце прошлого года в Болгарии. Тогда под удар попал 38-летний Александр Ж., которого Вашингтон заподозрил в крупном интернет-мошенничестве.

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