2019-01-05T05:34:58+03:00
Политика

США отрицают, что задержанный в Москве американец является шпионом

В настоящий момент Пол Уилан находится в одном из российских СИЗО
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Пол УиланПол УиланФото: REUTERS
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Задержанный в Москве по подозрению в шпионаже американец Пол Уилан на самом деле не имеет никакого отношения к приписываемой ему деятельности. Такой позиции придерживаются Государственный департамент Соединенных Штатов и разведывательные ведомства страны.

"Разведка США и источники в Госдепартаменте сообщили о своей уверенности в том, что Уилан не является шпионом", - передает телеканал CBS.

Семья Уилана также отрицает возможность того, что он может быть шпионом. По их словам, мужчина плохо говорит по-русски, а потому вынужден пользоваться услугами переводчика.

Напомним, что Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании подозреваемого в шпионаже гражданина США в канун Нового года. В ведомстве заявили, что задержали американца с поличным, когда тот передавал секретные данные представителю иностранного государства.

Сайт kp.ru писал о том, что существует возможность обмены Пола Уилана на кого-то из россиян, задержанных в Штатах.

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