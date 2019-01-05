2019-01-05T05:51:26+03:00
Происшествия

В крупном ДТП во Флориде погибли семь человек

Среди жертв аварии оказались дети, которые ехали в Disney World
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фото: Alachua County Fire RescueФото: Alachua County Fire RescueФото: Facebook
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Серьезная авария произошла в четверг, 3 января, в штате Флорида. Тягачи с прицепами, столкнулись с легковыми автомобилями и зацепили пассажирский автобус. В результате удара из контейнеров вылилось около 190 литров дизельного топлива, которое тут же воспламенилось.

В результате происшествия погибли семь человек, еще столько же получили травмы. Среди жертв аварии пятеро учеников церковно-приходской школы штата Луизиана, направлявшиеся в Disney World.

Возникшее на шоссе возгорание к настоящему моменту удалось ликвидировать. Причины массового ДТП пока выясняются, передает телеканал CBS12.

Сайт kp.ru писал о том, что в минувший четверг страшная авария произошла также в Новосибирске, где на дороге столкнулись автомобили ВАЗ-21150 и "Шкода Октавия". От удара "Жигули" буквально разорвало на части - пассажирка погибла, водитель остался в живых.

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