2019-01-05T06:06:49+03:00
Политика

Российские военные доставили 500 продуктовых наборов беженцам в Сирии

Гуманитарную помощь получили обитатели лагеря Хирджила в провинции Идлиб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российские военные доставили продукты беженцам в провинции ИдлибРоссийские военные доставили продукты беженцам в провинции ИдлибФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Российские военные доставили 500 продуктовых наборов беженцам из города Кефрайя в провинции Идлиб, которые временно обитают в лагере Хирджила. Такую информацию предоставил представитель Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Эдуард Титов.

"Привезли 500 продуктовых наборов, в каждом из которых по одному килограмму риса, сахара и муки, а также по четыре банки тушенки и 30 граммов чая", - уточнил он.

Стоит отметить, что люди, находящиеся в этом лагере для беженцев, были эвакуированы из города Кефрайя, который находился под контролем боевиков более трех лет. Все это время мирные жители подвергались обстрелам, не имели доступа к чистой воде и возможности обратиться за медицинской помощью. Лишь в июле 2018 года военным удалось вывести всех людей из города в безопасное место, передает РИА Новости.

Стоит ответить, что члены российского центра по примирению сторон доставляют не только свою гуманитарную помощь, но и помогают это делать международным организациям. Сайт kp.ru писал о том, что ранее наши военные провели гумконвой ООН в лагерь беженцев "Эр-Рукбан" на сирийско-иорданской границе.

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