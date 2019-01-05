В Раде обвинили Порошенко в подкупе избирателей

5 Янв. 2019 2019-01-05T06:51:31+03:00

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Депутат Верховной Рады Виталий Куприй заявил, что президент Украины Петр Порошенко уже начал готовиться к массовой фальсификации выборов и скупать голоса избирателей. Так, по словам нардепа, каждый бюллетень в свою пользу действующий глава государства оценивается в 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).

Куприй уверяет, что сейчас агитаторы Порошенко по всей стране ищут граждан, готовых продать свои голоса. Им же самим за это заплатят по 250 гривен. Также к избирательному процессу привлекаются мэры крупных городов и главы администраций.

"А это является нарушением статьи 64 Закона "О выборах Президента Украины", - напомнил депутат в своем обращении, опубликованном на странице в Facebook.

При этом он пообещал награду в размере десяти тысяч гривен всем каждому, кто сможет предоставить реальные доказательства нарушения избирательного процесса.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным последних опросов, в настоящий момент Порошенко занимается лидирующее место в президентском антирейтинге. Более 50% респондентов заявили, что никогда не стали бы голосовать за него на выборах.