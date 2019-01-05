2019-01-05T06:51:31+03:00
Политика

В Раде обвинили Порошенко в подкупе избирателей

Депутат Виталий Куприй заявил, что президент Украины начал готовиться к массовой фальсификации выборов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Депутат Верховной Рады Виталий Куприй заявил, что президент Украины Петр Порошенко уже начал готовиться к массовой фальсификации выборов и скупать голоса избирателей. Так, по словам нардепа, каждый бюллетень в свою пользу действующий глава государства оценивается в 1000 гривен (около 2,4 тысячи рублей).

Куприй уверяет, что сейчас агитаторы Порошенко по всей стране ищут граждан, готовых продать свои голоса. Им же самим за это заплатят по 250 гривен. Также к избирательному процессу привлекаются мэры крупных городов и главы администраций.

"А это является нарушением статьи 64 Закона "О выборах Президента Украины", - напомнил депутат в своем обращении, опубликованном на странице в Facebook.

При этом он пообещал награду в размере десяти тысяч гривен всем каждому, кто сможет предоставить реальные доказательства нарушения избирательного процесса.

Сайт kp.ru писал о том, что, согласно данным последних опросов, в настоящий момент Порошенко занимается лидирующее место в президентском антирейтинге. Более 50% респондентов заявили, что никогда не стали бы голосовать за него на выборах.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Эксперт оценил состояние экономики Украины как критическое
Российские военные доставили 500 продуктовых наборов беженцам в Сирии
В крупном ДТП во Флориде погибли семь человек
США отрицают, что задержанный в Москве американец является шпионом
Россиянин Дмитрий Макаренко задержан на острове Сайпан по запросу ФБР
Голубой тунец весом 278 кг ушел с аукциона в Японии за $3,1 млн
Страны "Группы Лимы" призвали Мадуро уйти с поста президента Венесуэлы
Суд США продлил срок работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера
МИД предупредил россиян о "красном" уровне метеоопасности в Германии
Умер Иван Бортник - известный актер и народный артист России
Google с помощью офшоров скрыла от налогов почти $23 млрд
Опубликован рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира
США направили в Габон более 80 военнослужащих
Главы генштабов РФ и США обсудили ситуацию в Сирии и борьбу с терроризмом
Пожар в одноэтажном здании в центре Москвы потушен
Трамп опроверг сообщения СМИ о кандидате на пост главы Пентагона
Трамп посчитал нелепыми попытки демократов добиться его импичмента
Итог матча Россия - США: американцы победили со счетом 2:1 и вышли в финал МЧМ-2019 по хоккею
Власти Чили квалифицировали взрыв на остановке в Сантьяго как теракт
Украина должна выплатить МВФ более $1,8 млрд до конца года
Глава ФРС США заявил, что не уйдет в отставку даже по просьбе Трампа