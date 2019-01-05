2019-01-05T07:59:14+03:00
Политика

Принц Гарри посетит военные учения по отражению "российского вторжения" в Норвегии

О предстоящем мероприятии члена королевской семьи официально объявляться не будет
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Принц Гарри посетит военные учения по отражению "российского вторжения" в НорвегииПринц Гарри посетит военные учения по отражению "российского вторжения" в НорвегииФото: REUTERS
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Британский принц Гарри будет лично притстутствовать на преедстоящих военных учениях по отражению гипотетического "российского вторжения" на территории скандинавской страны.

О будущем мероприятии с участием члена королевской семьи официально объявляться не будет. Принц будет церемониальной главой Королевской морской пехоты Великобритании. Ему "предстоит полностью погрузиться" в атмосферу учений.

Известно, что учения должны состояться в ближайшие несколько недель на территории Норвегии. В общей сложности в предстоящем мероприятии участие примут восемь тысяч человек, включая военных США и Нидерландов. В Норвегию с военной базы в графстве Девон уже отправили первых морских пехотинцев.

Главная цель учений, как пишет издание Daily Mirror, отработать предполагаемый сценарий, в ходе которого страны встречают удар российских войск и пытаются удержать позиции до прибытия союзников.

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