Принц Гарри посетит военные учения по отражению "российского вторжения" в Норвегии

5 Янв. 2019 2019-01-05T07:59:14+03:00

О предстоящем мероприятии члена королевской семьи официально объявляться не будет

Изменить размер текста: A A

Британский принц Гарри будет лично притстутствовать на преедстоящих военных учениях по отражению гипотетического "российского вторжения" на территории скандинавской страны.

О будущем мероприятии с участием члена королевской семьи официально объявляться не будет. Принц будет церемониальной главой Королевской морской пехоты Великобритании. Ему "предстоит полностью погрузиться" в атмосферу учений.

Известно, что учения должны состояться в ближайшие несколько недель на территории Норвегии. В общей сложности в предстоящем мероприятии участие примут восемь тысяч человек, включая военных США и Нидерландов. В Норвегию с военной базы в графстве Девон уже отправили первых морских пехотинцев.

Главная цель учений, как пишет издание Daily Mirror, отработать предполагаемый сценарий, в ходе которого страны встречают удар российских войск и пытаются удержать позиции до прибытия союзников.