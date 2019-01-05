2019-01-05T08:40:01+03:00
Политика

Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже подтвердил наличие у родственника четырех паспортов

Однако мужчина заявил, что Пол Уилан не является шпионом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Американец Пол Уилан, задержанный по подозрению в шпионаже в РоссииАмериканец Пол Уилан, задержанный по подозрению в шпионаже в РоссииФото: REUTERS
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Брат Пола Уилана, задержанного в России по подозрению в шпионаже, рассказал, что у его родственника гражданство четырех стран: Ирландии, Канады, Великобритании и США.

- Наша семья соединяет континенты, и четыре паспорта Пола отражают место его рождения (Канада), родителей (Великобритания), бабушек и дедушек (Ирландия), а также его собственный выбор (Соединенные Штаты), - отметил Девид Уилан.

При этом мужчина рассказал, что деятельность Пола Уилана никогда не была связана со шпионажем.

Однако издание The Washington Post отметило, что для американца процесс получения гражданств был скорее "игрой".

- У него с сестрой было соревнование, кто сможет получить больше паспортов, - отмечается в издании.

По словам родственника задержанного американца, у его брата есть доступ к переводчику и местный адвокат для защиты от обвинений российского правительства.

Ранее сайт kp.ru писал о том,что на днях американца Пола Уилана с тройным гражданством задержали за «шпионскую деятельность» с поличным.

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