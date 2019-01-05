2019-01-05T09:26:22+03:00
Спорт

Молодежная сборная России по хоккею сыграет со Швейцарией в матче за третье место

Ранее российские спортсмены уступили американским хоккеистам со счетом 1:2
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Молодежная сборная России по хоккею сыграет со Швейцарией в матче за третье местоМолодежная сборная России по хоккею сыграет со Швейцарией в матче за третье местоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российские спортсмены на Молодежном Чемпионате мира по хоккею в Канаде поборются за бронзу в предстоящем матче с молодежной сборной из Швейцарии.

Накануне, 4 января, молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам со счетом 1:2. Матч за третье место пройдет в ночь с субботы на воскресенье по московскому времени.

Команда Финляндии в пятницу разгромила спортсменов из Швейцарии со счетом 6:1. У победителей шайбы забрасывали Ессе Юлонен (1-я минута), Аарне Талвитие (3, 6), Хенри Йокихарью (8), Алекси Хепониеми (28) и Расмус Купари (35). Гол в составе швейцарской команды забил Филипп Курашев (17), сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru представил обзор главных событий полуфинального матча нашей команды на МЧМ-2019 по хоккею.

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