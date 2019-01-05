Рекордное количество жителей США желает эмигрировать
О желании покинуть страну чаще всего заявляли женщины младше 30 лет
Изменить размер текста:
Американская социологическая служба Gallup провела опрос среди жителей США на тему смены места жительства. выяснилось, что почти 16% американцев хотело бы мигрировать в другую страну.
О желании покинуть родину чаще всего заявляли женщины в возрасте до 30 лет. Большинство американцев (26%) видят новым "домом" Канаду, которая находится по соседству с США.
Социологи считают, что подобная отрицательная тенденция связана с приходом к власти Дональда Трампа.