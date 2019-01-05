Рекордное количество жителей США желает эмигрировать

5 Янв. 2019 2019-01-05T10:55:29+03:00

О желании покинуть страну чаще всего заявляли женщины младше 30 лет

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Американская социологическая служба Gallup провела опрос среди жителей США на тему смены места жительства. выяснилось, что почти 16% американцев хотело бы мигрировать в другую страну.

О желании покинуть родину чаще всего заявляли женщины в возрасте до 30 лет. Большинство американцев (26%) видят новым "домом" Канаду, которая находится по соседству с США.

Социологи считают, что подобная отрицательная тенденция связана с приходом к власти Дональда Трампа.