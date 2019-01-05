Следственный комитет РФ проверит информацию по захвату россиян пиратами в Гвинейском заливе

5 Янв. 2019 2019-01-05T12:28:59+03:00

Ранее стало известно, что члены экипажа судна MSC MANDY были взяты в плен

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Александр Бастрыкин, председатель СК России, поручил Главному следственному управлению СК РФ, провести проверку информации о похищении пиратами россиян в Гвинейском заливе.

В ночь с 1 на 2 января неизвестные, вооружившись автоматами, похитили шестерых членов экипажа судна MSC MANDY. Всего на борту находилось 24 человека, 23 из которых- россияне.

Бастрыкин также отметил необходимость взаимодействия с МИД РФ, для осуществления более эффективного расследования всех деталей происшествия, сообщает сайт Следственного комитета РФ.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Пираты похитили шестерых россиян в Гвинейском заливе. Судно дрейфовало у берегов Бенина, когда на него напали вооруженные мачете и автоматами злоумышленники. Корабль дрейфовал в 20 милях от порта Котоноу у берегов Бенина. Сообщается, что оставшиеся на борту моряки не пострадали.