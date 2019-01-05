Роскосмос ждет от NASA разъяснений по поводу ответного визита российской делегации в США
Госкорпорация Роскосмос ждет ответа от NASA по организации ответного визита делегации из России в США.
- Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением, - подчеркнули в Роскосмосе.
В госкорпорации также уточнили, что "подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена".
Ранее в Роскосмосе сообщили, что от NASA пока не было получено официального ответа по поводу переноса визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.
Сайт kp.ru писал о том, что Роскосмос планирует возить на МКС по шесть туристов в год. С 2020 года Роскосмос возобновит экскурсии пытливых миллионеров на орбиту.