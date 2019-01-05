2019-01-05T13:27:04+03:00
Общество

Роскосмос ждет от NASA разъяснений по поводу ответного визита российской делегации в США

В госкорпорации подчеркнули, что подготовка переговоров по программе Международной космической станции пока не приостановлена
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Роскосмос ждет от NASA разъяснений по поводу ответного визита российской делегации в СШАРоскосмос ждет от NASA разъяснений по поводу ответного визита российской делегации в СШАФото: ТАСС
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Госкорпорация Роскосмос ждет ответа от NASA по организации ответного визита делегации из России в США.

- Роскосмос ждет официальных разъяснений позиции NASA по организации ответного визита российской делегации в США в соответствии с ранее полученным приглашением, - подчеркнули в Роскосмосе.

В госкорпорации также уточнили, что "подготовка переговорной позиции государственной корпорации по сотрудничеству сторон по программе Международной космической станции и дальнему космосу пока не приостановлена".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что от NASA пока не было получено официального ответа по поводу переноса визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США.

Сайт kp.ru писал о том, что Роскосмос планирует возить на МКС по шесть туристов в год. С 2020 года Роскосмос возобновит экскурсии пытливых миллионеров на орбиту.

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