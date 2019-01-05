2019-01-05T14:22:24+03:00
Политика

Хакеры выяснили, что в Великобритании нанимали эксперта по ядам еще до дела Скрипалей

Группировка Anonymous раскрыла деятельность британского правительственного проекта Integrity Initiative
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Хакеры выяснили, что в Великобритании нанимали эксперта по ядам еще до дела СкрипалейХакеры выяснили, что в Великобритании нанимали эксперта по ядам еще до дела СкрипалейФото: EAST NEWS
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Хакеры Anonymous опубликовали материалы, в которых говорится о том, что сотрудники британского проекта Integrity Initiative за несколько лет до происшествия в Солсбери призывали высылать российских дипломатов из Великобритании. Якобы, это было необходимо в случае некой "катастрофы" для импульса к укреплению британской обороноспособности.

В документах отмечается, что люди, занимавшиеся этим проектом, привлекали к своей работе специалистов по химическому оружию. Хакеры также отметили тот факт, что за несколько лет до скандального инцидента вербовщих и сосед Скрипаля контактировал с неизвестными, которые занимались проектом, сообщает "РИА-Новости".

В ноябре прошлого года хакеры Anonymous опубликовали документы о проекте, который Великобритания, по их утверждению, якобы могла использовать для вмешательства в дела стран Европы, а также для информационной войны против России. Чуть позже британские власти с оговорками подтвердили подлинность этих обнародованных документов.

Сайт kp.ru сообщал о том, что бывший британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года в Солсбери. В произошедшем Лондон немедленно обвинил Москву, однако за все время расследования никаких веских доказательств в пользу этой версии предъявлено так не было. Российским дипломатам было отказано в доступе к гражданке РФ Юлии Скрипаль. Москва, в свою очередь, не раз указывала на то, что шумиха с "делом Скрипалей" и последовавшие за ней санкции были выгодны, в первую очередь, британским властям.

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