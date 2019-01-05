2019-01-05T14:30:22+03:00
Общество

Три человека погибли при стрельбе в одном из боулинг-клубов Калифорнии

На данный момент известно также о четырех раненых [видео]
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полиция ищет стрелка, напавшего на посетителей боулинг-клуба в КалифорнииПолиция ищет стрелка, напавшего на посетителей боулинг-клуба в КалифорнииФото: REUTERS
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Утром в субботу, 5 января, в местном боулинг-клубе в городе Торранс, штата Калифорния, произошла массовая стрельба. Неизвестный зашел в здание и открыл стрельбу по людям, а позже скрылся в неизвестном направлении.

На данный момент речь идет о трех погибших и четырех раненых посетителях развлекательного заведения, сообщается в Twitter.

Полиция оцепила место происшествия. Полицейским пока не удалось поймать стрелка. Причина инцидента также выясняется полицией.

Стрельба произошла в боулинге в Калифорнии.

Полицейские призвали жителей близлежайших домов держаться подальше от места происшествия и по возможности не выходить на улицу.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что летом прошлого года в США четыре человека были ранены во время стрельбы у детской клиники. Неизвестный мужчина начал стрелять на парковке у офисного здания, а затем скрылся на автомобиле. Через некоторое время полицейским удалось задержать преступника.

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