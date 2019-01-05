Похороны Ивана Бортника пройдут на Троекуровском кладбище
Похороны Ивана Бортника оказалось невозможно провести на Котляковском кладбище в Москве - там не нашлось места. Поэтому Народный артист России, скончавшийся 4 января в возрасте 79 лет из-за оторвавшегсоя тромба, будет погребен на Троекуровском. Об этом РИА Новости сообщила Ирина Апексимова, директор театра на Таганке, в котором Бортник служил с 1967 года и где 8 января пройдет прощание с ним.
Как вспоминал в беседе с Радио "Комсомольская правда" актер Юрий Доронин, Бортник был настоящим ветераном Таганки, всегда оказывал поддержку коллегам и не покинул театр даже в самые непростые времена.
Иван Бортник сыграл десятки ролей на сцене и в кино, самыми яркими и запоминающимися из которых стали Моцарт в «Маленьких трагедиях», Иван в «Иване да Марье», Вовчик (Владимир Коновалов) в «Родне», бандит Промокашка в «Месте встречи изменить нельзя».