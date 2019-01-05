2019-01-05T15:26:52+03:00
Происшествия

Таиландский шторм "Пабук" ослаб до тропической депрессии

Аэропорты и большинство паромных переправ возобновили свою работу
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Аэропорты и большинство паромных переправ Таиланда возобновили свою работуАэропорты и большинство паромных переправ Таиланда возобновили свою работуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сильнейший шторм в Таиланде, который местные жители назвали "Пабук" ("гигантский сом"), обрушившийся на юг страны в четверг, 3 января, ослаб до тропической депрессии.

- Ураган ослаб до тропической депрессии и потерял скорость в семь часов утра в субботу. Он двигался на запад со скоростью 10 км/ч и вошел в Андаманское море в 9 часов утра, - пишет издание Bangkok Post.

Большая часть паромных переправ и аэропортов возобновили свою работу.

Во многих южных провинциях страны, среди которых такие популярные туристические места, как Петчабури (город Хуахин), Сураттани (острова Самуи, Пханган и Тао), Краби проливные дожди и сильный ветер продолжаться до воскресенья. В Сиамском заливе волны будут достигать в высоту около 3-5 метров, сообщает Bangkok Post.

В результате шторма в Таиланде погибло трое человек, один числится без вести пропавшим. В зонах бедствия, в том числе в провинции Накхон Ситхаммарат, в убежищах находятся около 34 тысяч эвакуированных из прибрежной полосы граждан. Их дома частично или полностью разрушены в результате стихии, сообщил департамент по преодолению природных катастроф Таиланда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что тысячи российских туристов спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук" с ливнями и 7-метровыми волнами. Один россиянин уже погиб, отправившись купаться вопреки запретам властей.

Разрушения из-за шторма "Пабук" в Таиланде.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко «с нетерпением ждет» на Украине патриарха Варфоломея, давшего автокефалию ПЦУ
Похороны Ивана Бортника пройдут на Троекуровском кладбище
Три человека погибли при стрельбе в одном из боулинг-клубов Калифорнии
«Новая украинская церковь» официально стала независимой: Патриарх Варфоломей подписал томос
Хакеры выяснили, что в Великобритании нанимали эксперта по ядам еще до дела Скрипалей
Роскосмос ждет от NASA разъяснений по поводу ответного визита российской делегации в США
Прощание с Иваном Бортником пройдет в театре на Таганке
Следственный комитет РФ проверит информацию по захвату россиян пиратами в Гвинейском заливе
Коллеги артиста: Ивану Бортнику в фильме "Место встречи изменить нельзя" изначально хотели дать роль Шарапова
Рекордное количество жителей США желает эмигрировать
Спикер палаты представителей США назвала отношения Дональда Трампа и Владимира Путина "опасными"
Молодежная сборная России по хоккею сыграет со Швейцарией в матче за третье место
Брат задержанного в России по подозрению в шпионаже подтвердил наличие у родственника четырех паспортов
Принц Гарри посетит военные учения по отражению "российского вторжения" в Норвегии
В Раде обвинили Порошенко в подкупе избирателей
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Эксперт оценил состояние экономики Украины как критическое