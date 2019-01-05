Таиландский шторм "Пабук" ослаб до тропической депрессии

5 Янв. 2019 2019-01-05T15:26:52+03:00

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Сильнейший шторм в Таиланде, который местные жители назвали "Пабук" ("гигантский сом"), обрушившийся на юг страны в четверг, 3 января, ослаб до тропической депрессии.

- Ураган ослаб до тропической депрессии и потерял скорость в семь часов утра в субботу. Он двигался на запад со скоростью 10 км/ч и вошел в Андаманское море в 9 часов утра, - пишет издание Bangkok Post.

Большая часть паромных переправ и аэропортов возобновили свою работу.

Во многих южных провинциях страны, среди которых такие популярные туристические места, как Петчабури (город Хуахин), Сураттани (острова Самуи, Пханган и Тао), Краби проливные дожди и сильный ветер продолжаться до воскресенья. В Сиамском заливе волны будут достигать в высоту около 3-5 метров, сообщает Bangkok Post.

В результате шторма в Таиланде погибло трое человек, один числится без вести пропавшим. В зонах бедствия, в том числе в провинции Накхон Ситхаммарат, в убежищах находятся около 34 тысяч эвакуированных из прибрежной полосы граждан. Их дома частично или полностью разрушены в результате стихии, сообщил департамент по преодолению природных катастроф Таиланда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что тысячи российских туристов спешат покинуть курорты Таиланда из-за шторма "Пабук" с ливнями и 7-метровыми волнами. Один россиянин уже погиб, отправившись купаться вопреки запретам властей.