2019-01-05T16:32:27+03:00
Политика

МИД РФ потребовал объяснить причину этапирования россиянина с острова Сайпан во Флориду

Дмитрия Макаренко арестовали еще 29 декабря, но наших дипломатов не допустили до сих пор
Анна ЕГОРОВА
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В ситуации с Дмитрием Макаренко власти США нарушили двустороннюю Консульскую конвенциюВ ситуации с Дмитрием Макаренко власти США нарушили двустороннюю Консульскую конвенциюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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МИД РФ возмутился поведением властей США в ситуации с арестом россиянина Дмитрия Макаренко на острове Сайпан (входит в Северный Марианский архипелаг, свободно ассоциированный с США). Сотрудники ФБР задержали 39-летнего мужчину в аэропорту сразу по прилету еще 29 декабря.

- Но власти США в нарушение двусторонней Консульской конвенции не уведомили нас о задержании нашего гражданина в надлежащий трехдневный срок. Наше посольство в Вашингтоне продолжает добиваться консульского доступа к Дмитрию Макаренко, который должен был быть предоставлен до 2 января, - говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Более того, о случившемся российские дипломаты узнали не от американских правоохранительных органов, а от близких арестованного - вместе с Дмитрием летели жена, несовершеннолетние дети и пожилые родители.

В ведомстве подчеркнули, что пренебрежительное отношение к международным обязательствам в Соединенных Штатах вошло в норму, и потребовали от Вашингтона разъяснения причин задержания и полного соблюдения прав гражданина Российской Федерации.

Официальная причина ареста Дмитрия Макаренко не называется. По информации газеты Guam Post, его обвиняют в незаконной попытке экспорта в Россию военных приборов ночного видения, тепловизоров и капсюлей для воспламенения, а также в отмывании денег.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве по подозрению в шпионаже задержали гражданина США Пола Уилана.

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