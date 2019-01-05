В центре Парижа полиция отбилась от «желтых жилетов» слезоточивым газом
Протестующие вновь подрались с жандармами
Акции «желтых жилетов» во Франции начались два месяца назадФото: REUTERS
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В центре Парижа рядом с мостом Нотр-Дам перед зданием префектуры полиции в субботу, 5 января, произошло столкновение участников акции «желтых жилетов» и сотрудников правоохранительных органов. Жандармы использовали слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.
Протесты во Франции продолжаются с ноября 2018 года.
Бунт жёлтых жилетов .Жёлтые жилеты протестуют уже восьмую неделю подряд. Сегодня в Париже - очередная акция. Сколько людей выйдет на улицы после праздников?
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