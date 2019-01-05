В центре Парижа полиция отбилась от «желтых жилетов» слезоточивым газом

5 Янв. 2019 2019-01-05T17:50:16+03:00

Акции «желтых жилетов» во Франции начались два месяца назад Фото: REUTERS

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В центре Парижа рядом с мостом Нотр-Дам перед зданием префектуры полиции в субботу, 5 января, произошло столкновение участников акции «желтых жилетов» и сотрудников правоохранительных органов. Жандармы использовали слезоточивый газ, сообщает РИА Новости.

Протесты во Франции продолжаются с ноября 2018 года.