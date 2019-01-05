2019-01-05T18:16:45+03:00
В мире

Посольство РФ: британское правительство втягивает королевскую семью в антироссийскую пропаганду

Диппредставительство прокомментировало сообщения о поездке принца Гарри на необычные военные учения в Норвегию
Анна ЕГОРОВА
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Принц Гарри отправится на учения в ближайшие неделиПринц Гарри отправится на учения в ближайшие неделиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Информацию об участии принца Гарри в «антироссийских учениях» в Норвегии посольство РФ в Великобритании назвало попыткой консервативного правительства вовлечь королевскую семью в свою кампанию против России. В дипломатическом представительстве отметили, насколько скоординированно сообщения об этом появились в британских таблоидах, таких как Daily Mail, Daily Mirror, The Sun.

- Видимо, авторитета политиков и генералов для обеспечения общественной поддержки этой линии уже не достаточно, - добавили в посольстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, на скандинавские учения, в которых примут участие 8000 человек (в том числе из США и Нидерландов), принц Гарри отправится в ближайшие недели. Правда, официально о его поездке сообщаться не будет. По сценарию, военные должны будут встретить российский удар и удерживать позиции до прибытия союзников.

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