2019-01-05T19:15:30+03:00
Общество

Умер актер Дариус Перкинс

Австралийский актер Дариус Перкинс умер в 54 года
Анна ЕГОРОВА
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Умер австралийский актер Дариус Перкинс. В 1985 году вышел один из самых длинных в истории телевидения сериалов «Соседи», где Перкинс на протяжении 50 серий играл главного героя Скота Робинсона (ему на смену пришел Джейсон Донован), затем он снимался в отельных эпизодах.

В начале января, как пишет The Sun, актера не стало. Последнее время он боролся с онкологией. Где именно произошла трагедия, не уточняется.

Дариус Перкинс также запомнился своими ролями в сериалах «Семья Салливан», «Домой и в путь», «Летающие доктора», «Примитивная страна».

Ранее стало известно о смерти актера театра и кино Ивана Бортника. У 79-летнего народного артиста России оторвался тромб. Прощание с Бортником пройдет 8 января в его родном театре на Таганге. Похоронят актера на Троекуровском кладбище вместо Котляковского.

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