За 2019 год в Москве откроют 14 новых станций метро
Прошлый год стал рекордным для Москвы по метростроению - было открыто 17 новых станций. В 2019 году строительство продолжится не менее активными темпами. Как рассказал на брифинге в субботу, 5 января, заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, в планах - прокладка 33 км линий метро, введение в эксплуатацию 14 станций и двух депо.
- Участок Некрасовской линии «Косино» - «Некрасовка» нужно сдать не позднее начала апреля, участок этой же ветки «Лефортово» - «Авиамоторной» - в конце декабря. К маю Сокольническая линия уже должна быть продлена до Коммунарки, поезда уже начали обкатку, - пояснил Хуснуллин.
Чтобы уложится в отведенные сроки, строители досрочно закончили новогодние каникулы. Полноценные работы на новых станциях возобновились 3 января.
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