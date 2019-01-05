2019-01-05T20:12:24+03:00
Общество

За 2019 год в Москве откроют 14 новых станций метро

Чтобы уложиться в срок, строители вышли с каникул уже 3 января
Анна ЕГОРОВА
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Московское метро ждет много новшествМосковское метро ждет много новшествФото: Михаил ФРОЛОВ
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Прошлый год стал рекордным для Москвы по метростроению - было открыто 17 новых станций. В 2019 году строительство продолжится не менее активными темпами. Как рассказал на брифинге в субботу, 5 января, заместитель мэра столицы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин, в планах - прокладка 33 км линий метро, введение в эксплуатацию 14 станций и двух депо.

- Участок Некрасовской линии «Косино» - «Некрасовка» нужно сдать не позднее начала апреля, участок этой же ветки «Лефортово» - «Авиамоторной» - в конце декабря. К маю Сокольническая линия уже должна быть продлена до Коммунарки, поезда уже начали обкатку, - пояснил Хуснуллин.

Чтобы уложится в отведенные сроки, строители досрочно закончили новогодние каникулы. Полноценные работы на новых станциях возобновились 3 января.

Куда еще дотянут подземку в Москве, читайте на сайте kp.ru.

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