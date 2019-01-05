2019-01-05T20:21:41+03:00
Происшествия

Дмитрий Медведев подписал указ о выплатах жильцам обрушившегося дома в Магнитогорске

Всего из резервного фонда на эти цели выделено около 65 млн рублей
Анна ЕГОРОВА
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Все пострадавшие в результате обрушения жилого дома в Магнитогорске получат материальную помощь из федерального бюджета. Соответствующий указ подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. 5 января полный текст документа был опубликован на офицальном сайте правительства РФ.

В зависимости от тяжести ущерба выплаты составят от 10 тысяч до миллиона рублей. Всего из резервного фонда выделят почти 65 млн рублей

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