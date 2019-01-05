Радикалы анонсировали акцию у собора Украинской Православной Церкви в Чернигове
Они собираются давить на прихожан, чтобы те перешли в так называемую Православную церковь Украины
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Запрещенная в России организация «Правый сектор» через свою страницу в соцсети призывает сторонников 6 января прийти к Троицкому собору в Чернигове, который отказался подчиниться новой раскольнической Православной церкви Украины и остался в подчинении Московского патриархата.
В канонической Украинской православной церкви эти призывы назвали первыми последствиями томоса - документа о предоставлении автокефалии ПЦУ, подписанного 5 января Вселенским патриархом Варфоломеем в Стамбуле.
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